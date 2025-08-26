Hashtagger (MOOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.02273936 גבוה 24 שעות $ 0.0229586 שיא כל הזמנים $ 1.13 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02003437 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.07% שינוי מחיר (1D) -0.08% שינוי מחיר (7D) -4.42%

Hashtagger (MOOO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02276321. במהלך 24 השעות האחרונות, MOOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02273936 לבין שיא של $ 0.0229586, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02003437.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOOO השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -0.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hashtagger (MOOO) מידע שוק

שווי שוק $ 45.22K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 682.90K אספקת מחזור 1.99M אספקה כוללת 30,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hashtagger הוא $ 45.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOOO הוא 1.99M, עם היצע כולל של 30000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 682.90K.