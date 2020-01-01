Hashtagger (MOOO) טוקנומיקה
Hashtagger (MOOO) מידע
"Hashtagger.com is a #SocialFi (SocialFinance) platform that enables the community marketing solution for decentralized projects. Hashtagger provides users a way to earn cryptocurrency for their social media posts for their favorite blockchain projects and on the other side, provides blockchain projects a way to find and incentivize their community for their involvement and evangelism. For the blockchain companies, it’s essentially a ‘crypto-community-as-a-service’ platform that enables them to quickly gain a blockchain savvy community which can evaluate, evangelize and use their products. For the crypto community members, it provides a way for them to monetize their evangelism work that they have been doing for free for all these years. They have to make social media posts using the given hashtags and URL and submit the post address on Hashtagger. By using hashtagger, they get to be paid in proportion to the engagement their tweet brings to any marketing campaign. Finally, a 1 minute explainer video can be found here: https://www.youtube.com/watch?v=ohSDVoGPlgQ"
Hashtagger (MOOO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Hashtagger (MOOO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Hashtagger (MOOO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Hashtagger (MOOO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של MOOO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות MOOOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את MOOOטוקניומיקה, חקרו אתMOOOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.