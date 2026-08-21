Harmonix USDC מחיר היום

מחיר Harmonix USDC (HAUSDC) בזמן אמת היום הוא $ 1.001, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HAUSDC ל USD הוא $ 1.001 לכל HAUSDC.

Harmonix USDC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 273,954, עם היצע במחזור של 273.75K HAUSDC. ב‑24 השעות האחרונות, HAUSDC סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.001, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.787853.

ביצועים לטווח קצר, HAUSDC נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.99.

Harmonix USDC (HAUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 273.95K$ 273.95K $ 273.95K נפח (24 שעות) $ 9.99$ 9.99 $ 9.99 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 273.95K$ 273.95K $ 273.95K אספקת מחזור 273.75K 273.75K 273.75K אספקה כוללת 294,675.9137108217 294,675.9137108217 294,675.9137108217

שווי השוק הנוכחי של Harmonix USDC הוא $ 273.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.99. ההיצע במחזור של HAUSDC הוא 273.75K, עם היצע כולל של 294675.9137108217. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 273.95K.