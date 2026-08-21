happi cat מחיר היום

מחיר happi cat (HAPPI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HAPPI ל USD הוא $ 0 לכל HAPPI.

happi cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,622.77, עם היצע במחזור של 1.00B HAPPI. ב‑24 השעות האחרונות, HAPPI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02045025, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HAPPI נע ב -0.45% בשעה האחרונה ו +18.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

happi cat (HAPPI) מידע שוק

שווי שוק $ 14.62K$ 14.62K $ 14.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.62K$ 14.62K $ 14.62K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של happi cat הוא $ 14.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAPPI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.62K.