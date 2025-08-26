עוד על HACHI

HACHI מידע על מחיר

HACHI אתר רשמי

HACHI טוקניומיקה

HACHI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Hachiko Sol סֵמֶל

Hachiko Sol מחיר (HACHI)

לא רשום

1 HACHI ל USDמחיר חי:

--
----
+1.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Hachiko Sol (HACHI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:51:04 (UTC+8)

Hachiko Sol (HACHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00424685
$ 0.00424685$ 0.00424685

$ 0
$ 0$ 0

+1.18%

+0.79%

-4.48%

-4.48%

Hachiko Sol (HACHI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HACHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HACHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00424685, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HACHI השתנה ב +1.18% במהלך השעה האחרונה, +0.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hachiko Sol (HACHI) מידע שוק

$ 57.69K
$ 57.69K$ 57.69K

--
----

$ 57.69K
$ 57.69K$ 57.69K

999.61M
999.61M 999.61M

999,606,043.3627
999,606,043.3627 999,606,043.3627

שווי השוק הנוכחי של Hachiko Sol הוא $ 57.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HACHI הוא 999.61M, עם היצע כולל של 999606043.3627. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.69K.

Hachiko Sol (HACHI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hachiko Solל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHachiko Sol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHachiko Sol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hachiko Solל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.79%
30 ימים$ 0-19.23%
60 ימים$ 0-14.92%
90 ימים$ 0--

מה זהHachiko Sol (HACHI)

Celebrating the world's most loyal dog in crypto Hachiko is one of the most famous & legendary dog in the world from Japan Hachiko, an Akita dog born in 1923, waited at Shibuya Station daily for his owner, Professor Ueno. After Ueno's sudden death, Hachiko continued waiting at the station for almost 10 years, becoming a symbol of loyalty worldwide. The Hachiko Memecoin symbolizes loyalty and perseverance, inspired by Hachiko's story. In the volatile crypto world, it aims to build a lasting, trustworthy community focused on long-term value and commitment to the project.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Hachiko Sol (HACHI) משאב

האתר הרשמי

Hachiko Solתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hachiko Sol (HACHI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hachiko Sol (HACHI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hachiko Sol.

בדוק את Hachiko Sol תחזית המחיר עכשיו‏!

HACHI למטבעות מקומיים

Hachiko Sol (HACHI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hachiko Sol (HACHI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HACHI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hachiko Sol (HACHI)

כמה שווה Hachiko Sol (HACHI) היום?
החי HACHIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HACHI ל USD?
המחיר הנוכחי של HACHI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hachiko Sol?
שווי השוק של HACHI הוא $ 57.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HACHI?
ההיצע במחזור של HACHI הוא 999.61M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HACHI?
‏‏HACHI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00424685 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HACHI?
HACHI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HACHI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HACHI הוא -- USD.
האם HACHI יעלה השנה?
HACHI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HACHI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:51:04 (UTC+8)

Hachiko Sol (HACHI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.