Hachiko Sol (HACHI) מידע על מחיר (USD)

Hachiko Sol (HACHI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HACHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HACHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00424685, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HACHI השתנה ב +1.18% במהלך השעה האחרונה, +0.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hachiko Sol (HACHI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Hachiko Sol הוא $ 57.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HACHI הוא 999.61M, עם היצע כולל של 999606043.3627. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.69K.