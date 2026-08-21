gugugaga מחיר היום

מחיר gugugaga (咕咕嘎嘎) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 咕咕嘎嘎 ל USD הוא $ 0 לכל 咕咕嘎嘎.

gugugaga כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 71,315, עם היצע במחזור של 995.94M 咕咕嘎嘎. ב‑24 השעות האחרונות, 咕咕嘎嘎 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 咕咕嘎嘎 נע ב -0.44% בשעה האחרונה ו -12.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

gugugaga (咕咕嘎嘎) מידע שוק

שווי שוק $ 71.32K$ 71.32K $ 71.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 71.32K$ 71.32K $ 71.32K אספקת מחזור 995.94M 995.94M 995.94M אספקה כוללת 995,943,793.309552 995,943,793.309552 995,943,793.309552

שווי השוק הנוכחי של gugugaga הוא $ 71.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 咕咕嘎嘎 הוא 995.94M, עם היצע כולל של 995943793.309552. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.32K.