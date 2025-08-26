GraphLinq Wrapped ETH מחיר (WETH)
GraphLinq Wrapped ETH (WETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,299.29. במהלך 24 השעות האחרונות, WETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,275.01 לבין שיא של $ 4,347.98, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,951.08, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,427.47.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WETH השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של GraphLinq Wrapped ETH הוא $ 310.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WETH הוא 72.22, עם היצע כולל של 72.22366042800303. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 310.50K.
במהלך היום, השינוי במחיר של GraphLinq Wrapped ETHל USDהיה $ +0.279966.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGraphLinq Wrapped ETH ל USDהיה . $ +712.9254649600.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGraphLinq Wrapped ETH ל USDהיה $ +3,476.9506140430.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GraphLinq Wrapped ETHל USDהיה $ +1,648.241561751308.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ +0.279966
|+0.01%
|30 ימים
|$ +712.9254649600
|+16.58%
|60 ימים
|$ +3,476.9506140430
|+80.87%
|90 ימים
|$ +1,648.241561751308
|+62.17%
WETH is the wrapped version of ETH on the GraphLinq Chain. This token is utilized for all financial transactions on the protocol and to fulfill community needs. It can be used on the GraphLinq Hub, the DeFi core product of the GLQ Chain, which features its own decentralized exchange (DEX). Additionally, GLQ is required to pay transaction gas fees, which are very low. The GraphLinq Hub offers features that appeal to experienced traders and newcomers, making their experience smoother, easier, and more rewarding. What features await you in GraphLinq Hub? • Supplying Liquidity and Earning LP Trading Fees As a cornerstone of DeFi, liquidity provision is central to GraphLinq Hub's functionality. Users can become liquidity providers (LPs) through its robust liquidity pool ecosystem. By supplying liquidity, you enhance market efficiency, earn trading fees as a reward, and support a liquid ecosystem on the GraphLinq Chain. • Swapping ERC20/GraphLinq Chain Tokens Smooth token swaps are crucial for seamless transactions. GraphLinq Hub aims to provide a streamlined solution for swapping ERC20 and GraphLinq Chain tokens. • Earning Yields Through Farming Pools Farming pools on GraphLinq Hub allow you to earn yields by staking your tokens. This is an excellent way to maximize your ROI and benefit from the potential growth of the GraphLinq ecosystem.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.