GraphLinq Wrapped ETH (WETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,275.01 $ 4,275.01 $ 4,275.01 24 שעות נמוך $ 4,347.98 $ 4,347.98 $ 4,347.98 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,275.01$ 4,275.01 $ 4,275.01 גבוה 24 שעות $ 4,347.98$ 4,347.98 $ 4,347.98 שיא כל הזמנים $ 4,951.08$ 4,951.08 $ 4,951.08 המחיר הנמוך ביותר $ 1,427.47$ 1,427.47 $ 1,427.47 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.01% שינוי מחיר (7D) -1.33% שינוי מחיר (7D) -1.33%

GraphLinq Wrapped ETH (WETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,299.29. במהלך 24 השעות האחרונות, WETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,275.01 לבין שיא של $ 4,347.98, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,951.08, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,427.47.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WETH השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GraphLinq Wrapped ETH (WETH) מידע שוק

שווי שוק $ 310.50K$ 310.50K $ 310.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 310.50K$ 310.50K $ 310.50K אספקת מחזור 72.22 72.22 72.22 אספקה כוללת 72.22366042800303 72.22366042800303 72.22366042800303

שווי השוק הנוכחי של GraphLinq Wrapped ETH הוא $ 310.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WETH הוא 72.22, עם היצע כולל של 72.22366042800303. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 310.50K.