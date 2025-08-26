עוד על GRAIN

Granary סֵמֶל

Granary מחיר (GRAIN)

לא רשום

1 GRAIN ל USDמחיר חי:

$0.00107979
$0.00107979$0.00107979
0.00%1D
USD
Granary (GRAIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:29:33 (UTC+8)

Granary (GRAIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.06669
$ 0.06669$ 0.06669

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.08%

+0.08%

Granary (GRAIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00107979. במהלך 24 השעות האחרונות, GRAIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRAINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.06669, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRAIN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Granary (GRAIN) מידע שוק

$ 259.51K
$ 259.51K$ 259.51K

--
----

$ 259.51K
$ 259.51K$ 259.51K

240.33M
240.33M 240.33M

240,332,367.368823
240,332,367.368823 240,332,367.368823

שווי השוק הנוכחי של Granary הוא $ 259.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRAIN הוא 240.33M, עם היצע כולל של 240332367.368823. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 259.51K.

Granary (GRAIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Granaryל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGranary ל USDהיה . $ +0.0002557296.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGranary ל USDהיה $ +0.0006991935.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Granaryל USDהיה $ +0.0003821206197627848.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0002557296+23.68%
60 ימים$ +0.0006991935+64.75%
90 ימים$ +0.0003821206197627848+54.77%

מה זהGranary (GRAIN)

The Granary is a lending market built for the everyday user. Granary offers the most competitive lending and borrow rate in the crypto industry. With a heavy focus on security and risk research, users can supply and borrow assets knowing that the team is continuously working to make Granary the most secure lending market possible. Granary.finance has been in operation for over a year. The Granary team is working on an audit from a top tier audit firm for Granary v2. The GRAIN token can be used to govern the Granary protocol.

Granary (GRAIN) משאב

האתר הרשמי

Granaryתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Granary (GRAIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Granary (GRAIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Granary.

בדוק את Granary תחזית המחיר עכשיו‏!

GRAIN למטבעות מקומיים

Granary (GRAIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Granary (GRAIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GRAIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Granary (GRAIN)

כמה שווה Granary (GRAIN) היום?
החי GRAINהמחיר ב USD הוא 0.00107979 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GRAIN ל USD?
המחיר הנוכחי של GRAIN ל USD הוא $ 0.00107979. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Granary?
שווי השוק של GRAIN הוא $ 259.51K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GRAIN?
ההיצע במחזור של GRAIN הוא 240.33M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GRAIN?
‏‏GRAIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.06669 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GRAIN?
GRAIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GRAIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GRAIN הוא -- USD.
האם GRAIN יעלה השנה?
GRAIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GRAIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:29:33 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.