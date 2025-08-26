Granary (GRAIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.06669$ 0.06669 $ 0.06669 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +0.08% שינוי מחיר (7D) +0.08%

Granary (GRAIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00107979. במהלך 24 השעות האחרונות, GRAIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRAINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.06669, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRAIN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Granary (GRAIN) מידע שוק

שווי שוק $ 259.51K$ 259.51K $ 259.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 259.51K$ 259.51K $ 259.51K אספקת מחזור 240.33M 240.33M 240.33M אספקה כוללת 240,332,367.368823 240,332,367.368823 240,332,367.368823

שווי השוק הנוכחי של Granary הוא $ 259.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRAIN הוא 240.33M, עם היצע כולל של 240332367.368823. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 259.51K.