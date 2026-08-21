Gramming מחיר היום

מחיר Gramming (GRAMMING) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 30.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GRAMMING ל USD הוא $ 0 לכל GRAMMING.

Gramming כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 152,363, עם היצע במחזור של 1.00B GRAMMING. ב‑24 השעות האחרונות, GRAMMING סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GRAMMING נע ב -1.52% בשעה האחרונה ו +20.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.50K.

Gramming (GRAMMING) מידע שוק

שווי שוק $ 152.36K$ 152.36K $ 152.36K נפח (24 שעות) $ 6.50K$ 6.50K $ 6.50K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 152.36K$ 152.36K $ 152.36K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gramming הוא $ 152.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.50K. ההיצע במחזור של GRAMMING הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 152.36K.