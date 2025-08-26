Gradient Protocol (GDT) מידע על מחיר (USD)

Gradient Protocol (GDT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03149796. במהלך 24 השעות האחרונות, GDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0314422 לבין שיא של $ 0.03351656, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.211684, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01125764.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GDT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gradient Protocol (GDT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Gradient Protocol הוא $ 440.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GDT הוא 14.00M, עם היצע כולל של 14000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 440.97K.