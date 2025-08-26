עוד על GDT

Gradient Protocol סֵמֶל

Gradient Protocol מחיר (GDT)

לא רשום

1 GDT ל USDמחיר חי:

$0.03149796
-5.90%1D
mexc
USD
Gradient Protocol (GDT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:10:59 (UTC+8)

Gradient Protocol (GDT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0314422
24 שעות נמוך
$ 0.03351656
גבוה 24 שעות

$ 0.0314422

$ 0.03351656

$ 0.211684

$ 0.01125764

--

-5.93%

-0.08%

-0.08%

Gradient Protocol (GDT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03149796. במהלך 24 השעות האחרונות, GDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0314422 לבין שיא של $ 0.03351656, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.211684, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01125764.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GDT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gradient Protocol (GDT) מידע שוק

$ 440.97K

--
----

$ 440.97K

14.00M

14,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gradient Protocol הוא $ 440.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GDT הוא 14.00M, עם היצע כולל של 14000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 440.97K.

Gradient Protocol (GDT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Gradient Protocolל USDהיה $ -0.00198586277250202.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGradient Protocol ל USDהיה . $ +0.0046440592.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGradient Protocol ל USDהיה $ +0.0243854214.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gradient Protocolל USDהיה $ +0.01176666241216762.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00198586277250202-5.93%
30 ימים$ +0.0046440592+14.74%
60 ימים$ +0.0243854214+77.42%
90 ימים$ +0.01176666241216762+59.63%

מה זהGradient Protocol (GDT)

Gradient is a liquid staking protocol, designed to bridge Ethereum and the Bittensor Network. It enhances the liquidity of staked assets, allowing users to participate in a wide range of more traditional DeFi activities without sacrificing their staking contributions. Through its unique features like the integrated TAO bridge and the issuance of swTAO tokens, Gradient facilitates seamless staking, governance participation, and access to staking rewards, setting a new bright and shiny new standard for flexibility and efficiency in the overall DeFi ecosystem.

Gradient Protocol (GDT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Gradient Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gradient Protocol (GDT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gradient Protocol (GDT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gradient Protocol.

בדוק את Gradient Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

GDT למטבעות מקומיים

Gradient Protocol (GDT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gradient Protocol (GDT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GDT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Gradient Protocol (GDT)

כמה שווה Gradient Protocol (GDT) היום?
החי GDTהמחיר ב USD הוא 0.03149796 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GDT ל USD?
המחיר הנוכחי של GDT ל USD הוא $ 0.03149796. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gradient Protocol?
שווי השוק של GDT הוא $ 440.97K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GDT?
ההיצע במחזור של GDT הוא 14.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GDT?
‏‏GDT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.211684 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GDT?
GDT ‏‏רשם מחירATL של 0.01125764 USD.
מהו נפח המסחר של GDT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GDT הוא -- USD.
האם GDT יעלה השנה?
GDT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GDT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:10:59 (UTC+8)

Gradient Protocol (GDT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

