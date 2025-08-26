Gradient (GRAY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 24 שעות נמוך $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 גבוה 24 שעות $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 שיא כל הזמנים $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 המחיר הנמוך ביותר $ 0.069845$ 0.069845 $ 0.069845 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.88% שינוי מחיר (1D) -16.43% שינוי מחיר (7D) -21.86% שינוי מחיר (7D) -21.86%

Gradient (GRAY) המחיר בזמן אמת של הוא $1.3. במהלך 24 השעות האחרונות, GRAY נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.29 לבין שיא של $ 1.56, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRAYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.69, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.069845.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRAY השתנה ב -2.88% במהלך השעה האחרונה, -16.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gradient (GRAY) מידע שוק

שווי שוק $ 12.96M$ 12.96M $ 12.96M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.96M$ 12.96M $ 12.96M אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gradient הוא $ 12.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRAY הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.96M.