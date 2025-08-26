GPU ai Rich (RICH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.02628079
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) -0.52%
שינוי מחיר (1D) -10.76%
שינוי מחיר (7D) -2.38%

GPU ai Rich (RICH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RICH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RICHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02628079, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RICH השתנה ב -0.52% במהלך השעה האחרונה, -10.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GPU ai Rich (RICH) מידע שוק

שווי שוק $ 461.59K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 461.59K
אספקת מחזור 969.06M
אספקה כוללת 969,062,182.844928

שווי השוק הנוכחי של GPU ai Rich הוא $ 461.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RICH הוא 969.06M, עם היצע כולל של 969062182.844928. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 461.59K.