GOTM מחיר היום

מחיר GOTM (GOTM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00167896, עם שינוי של 2.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOTM ל USD הוא $ 0.00167896 לכל GOTM.

GOTM כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 273,849, עם היצע במחזור של 162.83M GOTM. ב‑24 השעות האחרונות, GOTM סחר בין $ 0.00161735 (נמוך) ל $ 0.00175303 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00423586, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00161735.

ביצועים לטווח קצר, GOTM נע ב +0.26% בשעה האחרונה ו -20.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GOTM (GOTM) מידע שוק

שווי שוק $ 273.85K$ 273.85K $ 273.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M אספקת מחזור 162.83M 162.83M 162.83M אספקה כוללת 977,878,738.739438 977,878,738.739438 977,878,738.739438

