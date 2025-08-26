GOON (GOON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00012694 $ 0.00012694 $ 0.00012694 24 שעות נמוך $ 0.00013458 $ 0.00013458 $ 0.00013458 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00012694$ 0.00012694 $ 0.00012694 גבוה 24 שעות $ 0.00013458$ 0.00013458 $ 0.00013458 שיא כל הזמנים $ 0.00527208$ 0.00527208 $ 0.00527208 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00008032$ 0.00008032 $ 0.00008032 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.14% שינוי מחיר (1D) -3.70% שינוי מחיר (7D) -17.17% שינוי מחיר (7D) -17.17%

GOON (GOON) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0001289. במהלך 24 השעות האחרונות, GOON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00012694 לבין שיא של $ 0.00013458, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00527208, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00008032.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOON השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -3.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GOON (GOON) מידע שוק

שווי שוק $ 128.90K$ 128.90K $ 128.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 128.90K$ 128.90K $ 128.90K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GOON הוא $ 128.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOON הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 128.90K.