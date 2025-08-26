Goodle ($GOODLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.98% שינוי מחיר (1D) -18.90% שינוי מחיר (7D) -43.25% שינוי מחיר (7D) -43.25%

Goodle ($GOODLE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $GOODLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $GOODLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $GOODLE השתנה ב -0.98% במהלך השעה האחרונה, -18.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-43.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Goodle ($GOODLE) מידע שוק

שווי שוק $ 15.73K$ 15.73K $ 15.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.10K$ 20.10K $ 20.10K אספקת מחזור 78.27B 78.27B 78.27B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Goodle הוא $ 15.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $GOODLE הוא 78.27B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.10K.