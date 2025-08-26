Golff (GOF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00486305 גבוה 24 שעות $ 0.00500458 שיא כל הזמנים $ 14.15 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.79% שינוי מחיר (7D) +9.62%

Golff (GOF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00496264. במהלך 24 השעות האחרונות, GOF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00486305 לבין שיא של $ 0.00500458, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 14.15, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Golff (GOF) מידע שוק

שווי שוק $ 59.26K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.26K אספקת מחזור 11.94M אספקה כוללת 11,940,718.73334285

שווי השוק הנוכחי של Golff הוא $ 59.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOF הוא 11.94M, עם היצע כולל של 11940718.73334285. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.26K.