GoldenCat מחיר היום

מחיר GoldenCat (CATS) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 2.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CATS ל USD הוא -- לכל CATS.

GoldenCat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 77,576, עם היצע במחזור של 690.69B CATS. ב‑24 השעות האחרונות, CATS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CATS נע ב +0.68% בשעה האחרונה ו -6.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GoldenCat (CATS) מידע שוק

שווי שוק $ 77.58K$ 77.58K $ 77.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77.58K$ 77.58K $ 77.58K אספקת מחזור 690.69B 690.69B 690.69B אספקה כוללת 690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999

