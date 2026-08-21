GobStrategy מחיר היום

מחיר GobStrategy (GOBSTR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOBSTR ל USD הוא $ 0 לכל GOBSTR.

GobStrategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 192,145, עם היצע במחזור של 768.59M GOBSTR. ב‑24 השעות האחרונות, GOBSTR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0075855, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GOBSTR נע ב -- בשעה האחרונה ו +19.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 75.98.

GobStrategy (GOBSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 192.15K$ 192.15K $ 192.15K נפח (24 שעות) $ 75.98$ 75.98 $ 75.98 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 192.15K$ 192.15K $ 192.15K אספקת מחזור 768.59M 768.59M 768.59M אספקה כוללת 768,589,890.0764761 768,589,890.0764761 768,589,890.0764761

שווי השוק הנוכחי של GobStrategy הוא $ 192.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 75.98. ההיצע במחזור של GOBSTR הוא 768.59M, עם היצע כולל של 768589890.0764761. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 192.15K.