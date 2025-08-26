עוד על GNME

GNME MINING GAME סֵמֶל

GNME MINING GAME מחיר (GNME)

לא רשום

1 GNME ל USDמחיר חי:

$0.01995547
$0.01995547$0.01995547
-9.20%1D
USD
GNME MINING GAME (GNME) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:28:54 (UTC+8)

GNME MINING GAME (GNME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01988238
$ 0.01988238
24 שעות נמוך
$ 0.02200777
$ 0.02200777
גבוה 24 שעות

$ 0.01988238
$ 0.01988238

$ 0.02200777
$ 0.02200777

$ 0.509717
$ 0.509717

$ 0.01029676
$ 0.01029676

-0.88%

-9.28%

+0.60%

+0.60%

GNME MINING GAME (GNME) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01995547. במהלך 24 השעות האחרונות, GNME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01988238 לבין שיא של $ 0.02200777, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GNMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.509717, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01029676.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GNME השתנה ב -0.88% במהלך השעה האחרונה, -9.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GNME MINING GAME (GNME) מידע שוק

$ 139.84K
$ 139.84K

--
----

$ 351.03K
$ 351.03K

7.01M
7.01M

17,590,523.19082692
17,590,523.19082692

שווי השוק הנוכחי של GNME MINING GAME הוא $ 139.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GNME הוא 7.01M, עם היצע כולל של 17590523.19082692. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 351.03K.

GNME MINING GAME (GNME) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של GNME MINING GAMEל USDהיה $ -0.00204162453114542.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGNME MINING GAME ל USDהיה . $ +0.0017451697.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGNME MINING GAME ל USDהיה $ +0.0066596691.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GNME MINING GAMEל USDהיה $ +0.00174991350580063.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00204162453114542-9.28%
30 ימים$ +0.0017451697+8.75%
60 ימים$ +0.0066596691+33.37%
90 ימים$ +0.00174991350580063+9.61%

מה זהGNME MINING GAME (GNME)

GNME is a Web3 mining simulation game on the Solana blockchain, accessible via Telegram. Players experience crypto mining without needing specialized hardware. Users register through a Telegram bot to get a mining wallet. The core mechanic is "Hash Power," purchased with SOL (Solana's cryptocurrency). Every 0.1 SOL buys 100 Hash Power. The game generates 1200 blocks daily, with players earning $GNME tokens based on their Hash Power share. Rewards are claimable every 15 minutes. GNME has a fixed supply of 21 million tokens. The Telegram interface is clean and accessible, using inline keyboards for navigation. Players can easily check earnings, buy Hash Power, or view stats. GNME blends idle game mechanics with real crypto dynamics, appealing to blockchain enthusiasts. However, as it involves real money and market volatility, it should be approached as a high-risk, educational experience rather than an investment. This unique game offers insights into crypto mining and blockchain mechanics, suited for those interested in digital currencies and virtual economies.

GNME MINING GAME (GNME) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

GNME MINING GAMEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GNME MINING GAME (GNME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GNME MINING GAME (GNME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GNME MINING GAME.

בדוק את GNME MINING GAME תחזית המחיר עכשיו‏!

GNME למטבעות מקומיים

GNME MINING GAME (GNME) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GNME MINING GAME (GNME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GNME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על GNME MINING GAME (GNME)

כמה שווה GNME MINING GAME (GNME) היום?
החי GNMEהמחיר ב USD הוא 0.01995547 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GNME ל USD?
המחיר הנוכחי של GNME ל USD הוא $ 0.01995547. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GNME MINING GAME?
שווי השוק של GNME הוא $ 139.84K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GNME?
ההיצע במחזור של GNME הוא 7.01M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GNME?
‏‏GNME השיג מחיר שיא (ATH) של 0.509717 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GNME?
GNME ‏‏רשם מחירATL של 0.01029676 USD.
מהו נפח המסחר של GNME?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GNME הוא -- USD.
האם GNME יעלה השנה?
GNME ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GNME תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:28:54 (UTC+8)

