GNME MINING GAME (GNME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01988238 24 שעות נמוך $ 0.02200777 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.509717 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01029676 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.88% שינוי מחיר (1D) -9.28% שינוי מחיר (7D) +0.60%

GNME MINING GAME (GNME) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01995547. במהלך 24 השעות האחרונות, GNME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01988238 לבין שיא של $ 0.02200777, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GNMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.509717, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01029676.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GNME השתנה ב -0.88% במהלך השעה האחרונה, -9.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GNME MINING GAME (GNME) מידע שוק

שווי שוק $ 139.84K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 351.03K אספקת מחזור 7.01M אספקה כוללת 17,590,523.19082692

שווי השוק הנוכחי של GNME MINING GAME הוא $ 139.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GNME הוא 7.01M, עם היצע כולל של 17590523.19082692. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 351.03K.