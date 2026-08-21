Gittensor מחיר היום

מחיר Gittensor (SN74) בזמן אמת היום הוא $ 0.78823, עם שינוי של 7.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN74 ל USD הוא $ 0.78823 לכל SN74.

Gittensor כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,591,000, עם היצע במחזור של 4.56M SN74. ב‑24 השעות האחרונות, SN74 סחר בין $ 0.717513 (נמוך) ל $ 0.788817 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.72, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01147608.

ביצועים לטווח קצר, SN74 נע ב +1.24% בשעה האחרונה ו +2.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 43.13K.

Gittensor (SN74) מידע שוק

שווי שוק $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M נפח (24 שעות) $ 43.13K$ 43.13K $ 43.13K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M אספקת מחזור 4.56M 4.56M 4.56M אספקה כוללת 4,555,808.676631412 4,555,808.676631412 4,555,808.676631412

שווי השוק הנוכחי של Gittensor הוא $ 3.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 43.13K. ההיצע במחזור של SN74 הוא 4.56M, עם היצע כולל של 4555808.676631412. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.59M.