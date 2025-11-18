Giko Cat מחיר היום

מחיר Giko Cat (GIKO) בזמן אמת היום הוא $ 0.085559, עם שינוי של 14.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GIKO ל USD הוא $ 0.085559 לכל GIKO.

Giko Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 855,497, עם היצע במחזור של 10.00M GIKO. ב‑24 השעות האחרונות, GIKO סחר בין $ 0.085453 (נמוך) ל $ 0.099948 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 6.95, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.085453.

ביצועים לטווח קצר, GIKO נע ב +0.06% בשעה האחרונה ו -39.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Giko Cat (GIKO) מידע שוק

שווי שוק $ 855.50K$ 855.50K $ 855.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 855.50K$ 855.50K $ 855.50K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 9,999,188.3293613 9,999,188.3293613 9,999,188.3293613

שווי השוק הנוכחי של Giko Cat הוא $ 855.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GIKO הוא 10.00M, עם היצע כולל של 9999188.3293613. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 855.50K.