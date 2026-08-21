Geojam מחיר היום

מחיר Geojam (JAM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JAM ל USD הוא $ 0 לכל JAM.

Geojam כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 50,163, עם היצע במחזור של 7.95B JAM. ב‑24 השעות האחרונות, JAM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04712463, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, JAM נע ב +0.16% בשעה האחרונה ו +4.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Geojam (JAM) מידע שוק

שווי שוק $ 50.16K$ 50.16K $ 50.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.49K$ 50.49K $ 50.49K אספקת מחזור 7.95B 7.95B 7.95B אספקה כוללת 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Geojam הוא $ 50.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JAM הוא 7.95B, עם היצע כולל של 8000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.49K.