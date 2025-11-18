Genopets מחיר היום

מחיר Genopets (GENE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00642008, עם שינוי של 6.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GENE ל USD הוא $ 0.00642008 לכל GENE.

Genopets כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 551,805, עם היצע במחזור של 85.95M GENE. ב‑24 השעות האחרונות, GENE סחר בין $ 0.00571121 (נמוך) ל $ 0.00646389 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 37.83, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00512048.

ביצועים לטווח קצר, GENE נע ב +0.63% בשעה האחרונה ו -15.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Genopets (GENE) מידע שוק

שווי שוק $ 551.81K$ 551.81K $ 551.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 642.01K$ 642.01K $ 642.01K אספקת מחזור 85.95M 85.95M 85.95M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Genopets הוא $ 551.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GENE הוא 85.95M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 642.01K.