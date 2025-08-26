Generative Market eXplorer (AIGMX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.08% שינוי מחיר (1D) -38.42% שינוי מחיר (7D) +100.10% שינוי מחיר (7D) +100.10%

Generative Market eXplorer (AIGMX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AIGMX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIGMXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIGMX השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -38.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+100.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Generative Market eXplorer (AIGMX) מידע שוק

שווי שוק $ 139.95K$ 139.95K $ 139.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 139.95K$ 139.95K $ 139.95K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Generative Market eXplorer הוא $ 139.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIGMX הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 139.95K.