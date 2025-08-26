עוד על AIGMX

Generative Market eXplorer סֵמֶל

Generative Market eXplorer מחיר (AIGMX)

לא רשום

1 AIGMX ל USDמחיר חי:

$0.00013995
$0.00013995$0.00013995
-38.40%1D
mexc
USD
Generative Market eXplorer (AIGMX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:29:55 (UTC+8)

Generative Market eXplorer (AIGMX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

-38.42%

+100.10%

+100.10%

Generative Market eXplorer (AIGMX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AIGMX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIGMXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIGMX השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -38.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+100.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Generative Market eXplorer (AIGMX) מידע שוק

$ 139.95K
$ 139.95K$ 139.95K

--
----

$ 139.95K
$ 139.95K$ 139.95K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Generative Market eXplorer הוא $ 139.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIGMX הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 139.95K.

Generative Market eXplorer (AIGMX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Generative Market eXplorerל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGenerative Market eXplorer ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGenerative Market eXplorer ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Generative Market eXplorerל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-38.42%
30 ימים$ 0+433.75%
60 ימים$ 0+422.61%
90 ימים$ 0--

מה זהGenerative Market eXplorer (AIGMX)

Generative Market eXplorer (AIGMX) is an AI-driven agent providing real-time signals and analysis of high-volume traders' on-chain perpetual trading activities, significantly impacting market trends. It empowers users to make informed decisions, anticipate market shifts, and achieve financial goals. AIGMX aims to be the leading AI platform for decentralized trading signals and insights across various exchanges.

AIGMX למטבעות מקומיים

Generative Market eXplorer (AIGMX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Generative Market eXplorer (AIGMX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIGMX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Generative Market eXplorer (AIGMX)

כמה שווה Generative Market eXplorer (AIGMX) היום?
החי AIGMXהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIGMX ל USD?
המחיר הנוכחי של AIGMX ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Generative Market eXplorer?
שווי השוק של AIGMX הוא $ 139.95K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIGMX?
ההיצע במחזור של AIGMX הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIGMX?
‏‏AIGMX השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIGMX?
AIGMX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AIGMX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIGMX הוא -- USD.
האם AIGMX יעלה השנה?
AIGMX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIGMX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Generative Market eXplorer (AIGMX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.