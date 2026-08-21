Gelato מחיר היום

מחיר Gelato (GEL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GEL ל USD הוא $ 0 לכל GEL.

Gelato כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 240,674, עם היצע במחזור של 282.36M GEL. ב‑24 השעות האחרונות, GEL סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.21, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GEL נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.80.

Gelato (GEL) מידע שוק

שווי שוק $ 240.67K$ 240.67K $ 240.67K נפח (24 שעות) $ 6.80$ 6.80 $ 6.80 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 358.59K$ 358.59K $ 358.59K אספקת מחזור 282.36M 282.36M 282.36M אספקה כוללת 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gelato הוא $ 240.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.80. ההיצע במחזור של GEL הוא 282.36M, עם היצע כולל של 420690000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 358.59K.