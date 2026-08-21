GBOY מחיר היום

מחיר GBOY (GBOY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GBOY ל USD הוא $ 0 לכל GBOY.

GBOY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 568,347, עם היצע במחזור של 696.35M GBOY. ב‑24 השעות האחרונות, GBOY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01469095, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GBOY נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו -0.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 236.16.

GBOY (GBOY) מידע שוק

שווי שוק $ 568.35K$ 568.35K $ 568.35K נפח (24 שעות) $ 236.16$ 236.16 $ 236.16 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 695.47K$ 695.47K $ 695.47K אספקת מחזור 696.35M 696.35M 696.35M אספקה כוללת 852,096,897.8121461 852,096,897.8121461 852,096,897.8121461

שווי השוק הנוכחי של GBOY הוא $ 568.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 236.16. ההיצע במחזור של GBOY הוא 696.35M, עם היצע כולל של 852096897.8121461. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 695.47K.