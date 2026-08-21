Gauntlet WETH Balanced מחיר היום

מחיר Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB) בזמן אמת היום הוא $ 2,461.08, עם שינוי של 4.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GTWETHB ל USD הוא $ 2,461.08 לכל GTWETHB.

Gauntlet WETH Balanced כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,244,062, עם היצע במחזור של 505.49 GTWETHB. ב‑24 השעות האחרונות, GTWETHB סחר בין $ 2,322.58 (נמוך) ל $ 2,533.69 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3,424.95, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GTWETHB נע ב -0.12% בשעה האחרונה ו +27.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Gauntlet WETH Balanced (GTWETHB) מידע שוק

שווי שוק $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M אספקת מחזור 505.49 505.49 505.49 אספקה כוללת 505.4934381799347 505.4934381799347 505.4934381799347

שווי השוק הנוכחי של Gauntlet WETH Balanced הוא $ 1.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של GTWETHB הוא 505.49, עם היצע כולל של 505.4934381799347. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.24M.