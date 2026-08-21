Gamium מחיר היום

מחיר Gamium (GMM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GMM ל USD הוא $ 0 לכל GMM.

Gamium כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 138,452, עם היצע במחזור של 31.55B GMM. ב‑24 השעות האחרונות, GMM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01290959, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GMM נע ב -0.50% בשעה האחרונה ו -1.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gamium (GMM) מידע שוק

שווי שוק $ 138.45K$ 138.45K $ 138.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 219.40K$ 219.40K $ 219.40K אספקת מחזור 31.55B 31.55B 31.55B אספקה כוללת 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gamium הוא $ 138.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GMM הוא 31.55B, עם היצע כולל של 50000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 219.40K.