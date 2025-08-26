GameZone (GZONE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00290344 $ 0.00290344 $ 0.00290344 24 שעות נמוך $ 0.00307671 $ 0.00307671 $ 0.00307671 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00290344$ 0.00290344 $ 0.00290344 גבוה 24 שעות $ 0.00307671$ 0.00307671 $ 0.00307671 שיא כל הזמנים $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00214842$ 0.00214842 $ 0.00214842 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.04% שינוי מחיר (1D) -5.23% שינוי מחיר (7D) -4.88% שינוי מחיר (7D) -4.88%

GameZone (GZONE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00291435. במהלך 24 השעות האחרונות, GZONE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00290344 לבין שיא של $ 0.00307671, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GZONEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.18, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00214842.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GZONE השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -5.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GameZone (GZONE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M אספקת מחזור 419.79M 419.79M 419.79M אספקה כוללת 419,792,684.4939449 419,792,684.4939449 419,792,684.4939449

שווי השוק הנוכחי של GameZone הוא $ 1.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GZONE הוא 419.79M, עם היצע כולל של 419792684.4939449. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.22M.