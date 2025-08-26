Galeon (GALEON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01092038 גבוה 24 שעות $ 0.01204767 שיא כל הזמנים $ 0.04139904 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00713505 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.39% שינוי מחיר (1D) -8.36% שינוי מחיר (7D) -8.22%

Galeon (GALEON) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01092038. במהלך 24 השעות האחרונות, GALEON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01092038 לבין שיא של $ 0.01204767, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GALEONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04139904, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00713505.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GALEON השתנה ב -2.39% במהלך השעה האחרונה, -8.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Galeon (GALEON) מידע שוק

שווי שוק $ 7.99M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.17M אספקת מחזור 731.91M אספקה כוללת 2,580,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Galeon הוא $ 7.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GALEON הוא 731.91M, עם היצע כולל של 2580000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.17M.