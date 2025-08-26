Gakster (GAK) מידע על מחיר (USD)

Gakster (GAK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GAK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GAKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAK השתנה ב +3.75% במהלך השעה האחרונה, -5.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gakster (GAK) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Gakster הוא $ 375.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GAK הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999980322.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 375.82K.