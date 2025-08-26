FXN (FXN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00125845 $ 0.00125845 $ 0.00125845 24 שעות נמוך $ 0.00138447 $ 0.00138447 $ 0.00138447 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00125845$ 0.00125845 $ 0.00125845 גבוה 24 שעות $ 0.00138447$ 0.00138447 $ 0.00138447 שיא כל הזמנים $ 0.100312$ 0.100312 $ 0.100312 המחיר הנמוך ביותר $ 0.001064$ 0.001064 $ 0.001064 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.08% שינוי מחיר (1D) -5.79% שינוי מחיר (7D) -8.01% שינוי מחיר (7D) -8.01%

FXN (FXN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00125931. במהלך 24 השעות האחרונות, FXN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00125845 לבין שיא של $ 0.00138447, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FXNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.100312, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001064.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FXN השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -5.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FXN (FXN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M אספקת מחזור 899.99M 899.99M 899.99M אספקה כוללת 999,953,609.080584 999,953,609.080584 999,953,609.080584

שווי השוק הנוכחי של FXN הוא $ 1.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FXN הוא 899.99M, עם היצע כולל של 999953609.080584. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.26M.