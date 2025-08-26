עוד על FXN

FXN מחיר (FXN)

לא רשום

1 FXN ל USDמחיר חי:

$0.00126027
-6.50%1D
-6.50%1D
FXN (FXN) טבלת מחירים חיה
FXN (FXN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.08%

-5.79%

-8.01%

-8.01%

FXN (FXN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00125931. במהלך 24 השעות האחרונות, FXN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00125845 לבין שיא של $ 0.00138447, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FXNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.100312, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001064.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FXN השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -5.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.01% ב-7 הימים האחרונים.

FXN (FXN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של FXN הוא $ 1.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FXN הוא 899.99M, עם היצע כולל של 999953609.080584. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.26M.

FXN (FXN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של FXNל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFXN ל USDהיה . $ -0.0002105611.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFXN ל USDהיה $ -0.0002344597.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של FXNל USDהיה $ -0.00056942446631855.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.79%
30 ימים$ -0.0002105611-16.72%
60 ימים$ -0.0002344597-18.61%
90 ימים$ -0.00056942446631855-31.13%

מה זהFXN (FXN)

FXN created the first ever universal AI Swarm Tech. By being universal, FXN can integrate with any framework that exists or will exist. FXN also created Room2Room, which allows agents to be connected with each other as well as have a narrator/director. This technology allows developers and creators to bring more life to their agents and brands they want to build. The proof of technology exists in the current 5 running agents.

FXN (FXN) משאב

האתר הרשמי

FXNתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FXN (FXN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FXN (FXN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FXN.

בדוק את FXN תחזית המחיר עכשיו‏!

FXN למטבעות מקומיים

FXN (FXN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FXN (FXN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FXN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על FXN (FXN)

כמה שווה FXN (FXN) היום?
החי FXNהמחיר ב USD הוא 0.00125931 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FXN ל USD?
המחיר הנוכחי של FXN ל USD הוא $ 0.00125931. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FXN?
שווי השוק של FXN הוא $ 1.13M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FXN?
ההיצע במחזור של FXN הוא 899.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FXN?
‏‏FXN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.100312 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FXN?
FXN ‏‏רשם מחירATL של 0.001064 USD.
מהו נפח המסחר של FXN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FXN הוא -- USD.
האם FXN יעלה השנה?
FXN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FXN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.