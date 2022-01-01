Furmula (FURM) טוקנומיקה
Furmula combines the high-adrenaline world of racing with blockchain technology on the Solana network. Our decentralized GameFi platform leverages the transparency and security of blockchain to bring fair, competitive racing gameplay to all racing fans and crypto enthusiasts alike. Furmula introduces a groundbreaking gameplay model that redefines blockchain racing. Your performance and progression are directly tied to the NFTs you hold, which determine your racing tier. Each NFT unlocks unique abilities, advantages, and strategies, enhancing your competitiveness on the track. This innovative system integrates real-time race mechanics with NFT utility, creating an immersive and dynamic experience. Players must skillfully combine their NFT assets with racing strategies to climb the leaderboard and claim rewards. By merging blockchain technology with engaging gameplay, Furmula offers a unique and interactive environment for both racing enthusiasts and crypto enthusiasts alike.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Furmula (FURM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Furmula (FURM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Furmula (FURM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של FURM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות FURMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את FURMטוקניומיקה, חקרו אתFURMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
FURM חיזוי מחיר
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.