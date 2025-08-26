Furmula (FURM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.00271809 גבוה 24 שעות $ 0.00311113 שיא כל הזמנים $ 0.052176 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00223883 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) -8.75% שינוי מחיר (7D) -0.03%

Furmula (FURM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00272012. במהלך 24 השעות האחרונות, FURM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00271809 לבין שיא של $ 0.00311113, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FURMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.052176, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00223883.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FURM השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -8.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Furmula (FURM) מידע שוק

שווי שוק $ 2.03M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.50M אספקת מחזור 752.00M אספקה כוללת 924,906,765.785902

שווי השוק הנוכחי של Furmula הוא $ 2.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FURM הוא 752.00M, עם היצע כולל של 924906765.785902. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.50M.