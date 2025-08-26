עוד על FURM

Furmula סֵמֶל

Furmula מחיר (FURM)

לא רשום

1 FURM ל USDמחיר חי:

$0.00272012
$0.00272012
-8.70%1D
mexc
USD
Furmula (FURM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:26:50 (UTC+8)

Furmula (FURM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00271809
$ 0.00271809
24 שעות נמוך
$ 0.00311113
$ 0.00311113
גבוה 24 שעות

$ 0.00271809
$ 0.00271809

$ 0.00311113
$ 0.00311113

$ 0.052176
$ 0.052176

$ 0.00223883
$ 0.00223883

-0.04%

-8.75%

-0.03%

-0.03%

Furmula (FURM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00272012. במהלך 24 השעות האחרונות, FURM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00271809 לבין שיא של $ 0.00311113, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FURMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.052176, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00223883.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FURM השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -8.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Furmula (FURM) מידע שוק

$ 2.03M
$ 2.03M

--
--

$ 2.50M
$ 2.50M

752.00M
752.00M

924,906,765.785902
924,906,765.785902

שווי השוק הנוכחי של Furmula הוא $ 2.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FURM הוא 752.00M, עם היצע כולל של 924906765.785902. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.50M.

Furmula (FURM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Furmulaל USDהיה $ -0.000260945703754932.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFurmula ל USDהיה . $ +0.0000503423.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFurmula ל USDהיה $ +0.0000923469.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Furmulaל USDהיה $ -0.001291426420672111.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000260945703754932-8.75%
30 ימים$ +0.0000503423+1.85%
60 ימים$ +0.0000923469+3.39%
90 ימים$ -0.001291426420672111-32.19%

מה זהFurmula (FURM)

Furmula combines the high-adrenaline world of racing with blockchain technology on the Solana network. Our decentralized GameFi platform leverages the transparency and security of blockchain to bring fair, competitive racing gameplay to all racing fans and crypto enthusiasts alike. Furmula introduces a groundbreaking gameplay model that redefines blockchain racing. Your performance and progression are directly tied to the NFTs you hold, which determine your racing tier. Each NFT unlocks unique abilities, advantages, and strategies, enhancing your competitiveness on the track. This innovative system integrates real-time race mechanics with NFT utility, creating an immersive and dynamic experience. Players must skillfully combine their NFT assets with racing strategies to climb the leaderboard and claim rewards. By merging blockchain technology with engaging gameplay, Furmula offers a unique and interactive environment for both racing enthusiasts and crypto enthusiasts alike.

Furmula (FURM) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Furmulaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Furmula (FURM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Furmula (FURM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Furmula.

בדוק את Furmula תחזית המחיר עכשיו‏!

FURM למטבעות מקומיים

Furmula (FURM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Furmula (FURM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FURM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Furmula (FURM)

כמה שווה Furmula (FURM) היום?
החי FURMהמחיר ב USD הוא 0.00272012 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FURM ל USD?
המחיר הנוכחי של FURM ל USD הוא $ 0.00272012. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Furmula?
שווי השוק של FURM הוא $ 2.03M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FURM?
ההיצע במחזור של FURM הוא 752.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FURM?
‏‏FURM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.052176 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FURM?
FURM ‏‏רשם מחירATL של 0.00223883 USD.
מהו נפח המסחר של FURM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FURM הוא -- USD.
האם FURM יעלה השנה?
FURM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FURM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:26:50 (UTC+8)

