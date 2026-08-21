Funtico מחיר היום

מחיר Funtico (TICO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TICO ל USD הוא $ 0 לכל TICO.

Funtico כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 184,591, עם היצע במחזור של 2.13B TICO. ב‑24 השעות האחרונות, TICO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03006951, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TICO נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +4.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Funtico (TICO) מידע שוק

שווי שוק $ 184.59K$ 184.59K $ 184.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 865.87K$ 865.87K $ 865.87K אספקת מחזור 2.13B 2.13B 2.13B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Funtico הוא $ 184.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TICO הוא 2.13B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 865.87K.