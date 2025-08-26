עוד על FUEGO

FUEGO סֵמֶל

FUEGO מחיר (FUEGO)

1 FUEGO ל USDמחיר חי:

$0.0104148
$0.0104148
-6.40%1D
USD
FUEGO (FUEGO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:53:57 (UTC+8)

FUEGO (FUEGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01025928
$ 0.01025928
24 שעות נמוך
$ 0.01130588
$ 0.01130588
גבוה 24 שעות

$ 0.01025928
$ 0.01025928

$ 0.01130588
$ 0.01130588

$ 0.08759
$ 0.08759

$ 0.00356484
$ 0.00356484

-1.48%

-6.66%

-6.62%

-6.62%

FUEGO (FUEGO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01040798. במהלך 24 השעות האחרונות, FUEGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01025928 לבין שיא של $ 0.01130588, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FUEGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.08759, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00356484.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FUEGO השתנה ב -1.48% במהלך השעה האחרונה, -6.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FUEGO (FUEGO) מידע שוק

$ 809.56K
$ 809.56K

--
--

$ 809.56K
$ 809.56K

77.73M
77.73M

77,731,570.60583344
77,731,570.60583344

שווי השוק הנוכחי של FUEGO הוא $ 809.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FUEGO הוא 77.73M, עם היצע כולל של 77731570.60583344. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 809.56K.

FUEGO (FUEGO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של FUEGOל USDהיה $ -0.00074365640934756.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFUEGO ל USDהיה . $ +0.0025196855.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFUEGO ל USDהיה $ +0.0064465571.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של FUEGOל USDהיה $ +0.002776550885043973.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00074365640934756-6.66%
30 ימים$ +0.0025196855+24.21%
60 ימים$ +0.0064465571+61.94%
90 ימים$ +0.002776550885043973+36.38%

מה זהFUEGO (FUEGO)

FUEGO is The Deflationary Index Fund on Base. A decentralized, deflationary DeFi protocol generating real yield through DAO-selected blue-chip Base Chain tokens. Serving as both a utility and governance token, FUEGO uses deflationary mechanics and liquidity arbitrage to deliver sustainable income and long-term value to holders. In summary, FUEGO is designed to be a foundational, deflationary pairing asset on Base Chain that empowers token holders through DAO governance, protocol-owned liquidity, and sustainable real yield.

FUEGOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FUEGO (FUEGO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FUEGO (FUEGO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FUEGO.

FUEGO למטבעות מקומיים

FUEGO (FUEGO) טוקנומיקה

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על FUEGO (FUEGO)

כמה שווה FUEGO (FUEGO) היום?
החי FUEGOהמחיר ב USD הוא 0.01040798 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FUEGO ל USD?
המחיר הנוכחי של FUEGO ל USD הוא $ 0.01040798. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FUEGO?
שווי השוק של FUEGO הוא $ 809.56K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FUEGO?
ההיצע במחזור של FUEGO הוא 77.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FUEGO?
‏‏FUEGO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.08759 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FUEGO?
FUEGO ‏‏רשם מחירATL של 0.00356484 USD.
מהו נפח המסחר של FUEGO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FUEGO הוא -- USD.
האם FUEGO יעלה השנה?
FUEGO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FUEGO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
FUEGO (FUEGO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

