FUEGO (FUEGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01025928 גבוה 24 שעות $ 0.01130588 שיא כל הזמנים $ 0.08759 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00356484 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.48% שינוי מחיר (1D) -6.66% שינוי מחיר (7D) -6.62%

FUEGO (FUEGO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01040798. במהלך 24 השעות האחרונות, FUEGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01025928 לבין שיא של $ 0.01130588, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FUEGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.08759, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00356484.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FUEGO השתנה ב -1.48% במהלך השעה האחרונה, -6.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FUEGO (FUEGO) מידע שוק

שווי שוק $ 809.56K נפח (24 שעות) ---- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 809.56K אספקת מחזור 77.73M אספקה כוללת 77,731,570.60583344

שווי השוק הנוכחי של FUEGO הוא $ 809.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FUEGO הוא 77.73M, עם היצע כולל של 77731570.60583344. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 809.56K.