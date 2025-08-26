Frontier (FRONT) מידע על מחיר (USD)

Frontier (FRONT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.155942. במהלך 24 השעות האחרונות, FRONT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.155756 לבין שיא של $ 0.246543, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FRONTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.12546.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FRONT השתנה ב -2.14% במהלך השעה האחרונה, -6.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Frontier (FRONT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Frontier הוא $ 14.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRONT הוא 90.00M, עם היצע כולל של 89999999.99994336. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.05M.