Froggie מחיר היום

מחיר Froggie (FROGGIE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00641043, עם שינוי של 4.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FROGGIE ל USD הוא $ 0.00641043 לכל FROGGIE.

Froggie כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,410,427, עם היצע במחזור של 1.00B FROGGIE. ב‑24 השעות האחרונות, FROGGIE סחר בין $ 0.00615571 (נמוך) ל $ 0.00633786 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.071032, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00255167.

ביצועים לטווח קצר, FROGGIE נע ב +1.99% בשעה האחרונה ו +3.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 87.95K.

Froggie (FROGGIE) מידע שוק

שווי שוק $ 6.41M$ 6.41M $ 6.41M נפח (24 שעות) $ 87.95K$ 87.95K $ 87.95K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.41M$ 6.41M $ 6.41M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Froggie הוא $ 6.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 87.95K. ההיצע במחזור של FROGGIE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.41M.