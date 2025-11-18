Froggi מחיר היום

מחיר Froggi ($FROGGI) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 4.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $FROGGI ל USD הוא -- לכל $FROGGI.

Froggi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 68,619, עם היצע במחזור של 76.74M $FROGGI. ב‑24 השעות האחרונות, $FROGGI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00854903, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $FROGGI נע ב -0.52% בשעה האחרונה ו -15.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Froggi ($FROGGI) מידע שוק

שווי שוק $ 68.62K$ 68.62K $ 68.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.62K$ 68.62K $ 68.62K אספקת מחזור 76.74M 76.74M 76.74M אספקה כוללת 76,740,000.0 76,740,000.0 76,740,000.0

