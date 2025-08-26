Frodo the Virtual Samurai (FROG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00068704 $ 0.00068704 $ 0.00068704 24 שעות נמוך $ 0.00080305 $ 0.00080305 $ 0.00080305 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00068704$ 0.00068704 $ 0.00068704 גבוה 24 שעות $ 0.00080305$ 0.00080305 $ 0.00080305 שיא כל הזמנים $ 0.00852264$ 0.00852264 $ 0.00852264 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00028943$ 0.00028943 $ 0.00028943 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.44% שינוי מחיר (1D) +7.16% שינוי מחיר (7D) +6.19% שינוי מחיר (7D) +6.19%

Frodo the Virtual Samurai (FROG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00075789. במהלך 24 השעות האחרונות, FROG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00068704 לבין שיא של $ 0.00080305, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FROGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00852264, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00028943.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FROG השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, +7.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Frodo the Virtual Samurai (FROG) מידע שוק

שווי שוק $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M אספקת מחזור 5.00B 5.00B 5.00B אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Frodo the Virtual Samurai הוא $ 3.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROG הוא 5.00B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.79M.