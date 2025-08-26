עוד על FROG

Frodo the Virtual Samurai סֵמֶל

Frodo the Virtual Samurai מחיר (FROG)

לא רשום

1 FROG ל USDמחיר חי:

$0.00075789
$0.00075789$0.00075789
+7.10%1D
mexc
USD
Frodo the Virtual Samurai (FROG) טבלת מחירים חיה
Frodo the Virtual Samurai (FROG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00068704
$ 0.00068704$ 0.00068704
24 שעות נמוך
$ 0.00080305
$ 0.00080305$ 0.00080305
גבוה 24 שעות

$ 0.00068704
$ 0.00068704$ 0.00068704

$ 0.00080305
$ 0.00080305$ 0.00080305

$ 0.00852264
$ 0.00852264$ 0.00852264

$ 0.00028943
$ 0.00028943$ 0.00028943

-0.44%

+7.16%

+6.19%

+6.19%

Frodo the Virtual Samurai (FROG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00075789. במהלך 24 השעות האחרונות, FROG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00068704 לבין שיא של $ 0.00080305, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FROGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00852264, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00028943.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FROG השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, +7.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Frodo the Virtual Samurai (FROG) מידע שוק

$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M

--
----

$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M

5.00B
5.00B 5.00B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Frodo the Virtual Samurai הוא $ 3.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FROG הוא 5.00B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.79M.

Frodo the Virtual Samurai (FROG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Frodo the Virtual Samuraiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFrodo the Virtual Samurai ל USDהיה . $ +0.0001300997.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFrodo the Virtual Samurai ל USDהיה $ +0.0000391162.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Frodo the Virtual Samuraiל USDהיה $ +0.00021858944941503.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+7.16%
30 ימים$ +0.0001300997+17.17%
60 ימים$ +0.0000391162+5.16%
90 ימים$ +0.00021858944941503+40.53%

מה זהFrodo the Virtual Samurai (FROG)

First Frog on BNB, AI means Animal inteligence - 40% airdropped to Binance Megadrop wallets - 40% sent to Binance hot wallet on launch, dedicated to future airdrop for API farming. Details on website. - 20% LP & burn on PancakeSwap and Thena He undergoes a transformation into a Virtual Samurai, blending a narrative of evolution, intelligence, and discipline with the technological prowess associated with advanced cryptocurrency platforms.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Frodo the Virtual Samurai (FROG) משאב

האתר הרשמי

Frodo the Virtual Samuraiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Frodo the Virtual Samurai (FROG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Frodo the Virtual Samurai (FROG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Frodo the Virtual Samurai.

בדוק את Frodo the Virtual Samurai תחזית המחיר עכשיו‏!

FROG למטבעות מקומיים

Frodo the Virtual Samurai (FROG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Frodo the Virtual Samurai (FROG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FROG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Frodo the Virtual Samurai (FROG)

כמה שווה Frodo the Virtual Samurai (FROG) היום?
החי FROGהמחיר ב USD הוא 0.00075789 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FROG ל USD?
המחיר הנוכחי של FROG ל USD הוא $ 0.00075789. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Frodo the Virtual Samurai?
שווי השוק של FROG הוא $ 3.79M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FROG?
ההיצע במחזור של FROG הוא 5.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FROG?
‏‏FROG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00852264 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FROG?
FROG ‏‏רשם מחירATL של 0.00028943 USD.
מהו נפח המסחר של FROG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FROG הוא -- USD.
האם FROG יעלה השנה?
FROG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FROG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
