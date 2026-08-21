Fried Chicken מחיר היום

מחיר Fried Chicken (FCKN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FCKN ל USD הוא $ 0 לכל FCKN.

Fried Chicken כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 41,545, עם היצע במחזור של 1.00B FCKN. ב‑24 השעות האחרונות, FCKN סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FCKN נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Fried Chicken (FCKN) מידע שוק

שווי שוק $ 41.55K$ 41.55K $ 41.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.55K$ 41.55K $ 41.55K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fried Chicken הוא $ 41.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FCKN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.55K.