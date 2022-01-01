Highstreet (HIGH) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Highstreet (HIGH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Highstreet (HIGH) מידע Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer. אתר רשמי: https://highstreet.market מסמך לבן: https://highstreet.gitbook.io/highstreet-whitepaper/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/

Highstreet (HIGH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Highstreet (HIGH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 41.99M ההיצע הכולל: $ 100.00M אספקה במחזור: $ 75.72M FDV (שווי מדולל מלא): $ 55.46M שיא כל הזמנים: $ 42.45 שפל כל הזמנים: $ 0.3412480229055489 מחיר נוכחי: $ 0.5546

Highstreet (HIGH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Highstreet (HIGH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HIGH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HIGHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HIGHטוקניומיקה, חקרו אתHIGHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HIGH מעוניין להוסיף את Highstreet (HIGH) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HIGH, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Highstreet (HIGH) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HIGHעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HIGH עכשיו את היסטוריית המחירים!

HIGH חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HIGH עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HIGH משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HIGHעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

