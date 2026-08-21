FreeRossDAO מחיר היום

מחיר FreeRossDAO (FREE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FREE ל USD הוא $ 0 לכל FREE.

FreeRossDAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 291,108, עם היצע במחזור של 9.29B FREE. ב‑24 השעות האחרונות, FREE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01386973, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FREE נע ב -0.16% בשעה האחרונה ו +0.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FreeRossDAO (FREE) מידע שוק

שווי שוק $ 291.11K$ 291.11K $ 291.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 291.11K$ 291.11K $ 291.11K אספקת מחזור 9.29B 9.29B 9.29B אספקה כוללת 9,287,305,927.354893 9,287,305,927.354893 9,287,305,927.354893

שווי השוק הנוכחי של FreeRossDAO הוא $ 291.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FREE הוא 9.29B, עם היצע כולל של 9287305927.354893. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 291.11K.