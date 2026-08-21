Franklin מחיר היום

מחיר Franklin (FLY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLY ל USD הוא $ 0 לכל FLY.

Franklin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,848, עם היצע במחזור של 1.64B FLY. ב‑24 השעות האחרונות, FLY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.499968, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FLY נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו -4.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Franklin (FLY) מידע שוק

שווי שוק $ 29.85K$ 29.85K $ 29.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.43K$ 30.43K $ 30.43K אספקת מחזור 1.64B 1.64B 1.64B אספקה כוללת 1,675,697,249.0 1,675,697,249.0 1,675,697,249.0

שווי השוק הנוכחי של Franklin הוא $ 29.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLY הוא 1.64B, עם היצע כולל של 1675697249.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.43K.