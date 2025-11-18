Fox inu מחיר היום

מחיר Fox inu (FINU) בזמן אמת היום הוא $ 0.00115354, עם שינוי של 0.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FINU ל USD הוא $ 0.00115354 לכל FINU.

Fox inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 114,041, עם היצע במחזור של 98.86M FINU. ב‑24 השעות האחרונות, FINU סחר בין $ 0.00101712 (נמוך) ל $ 0.00116773 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00865818, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00101712.

ביצועים לטווח קצר, FINU נע ב +0.84% בשעה האחרונה ו -18.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Fox inu (FINU) מידע שוק

שווי שוק $ 114.04K$ 114.04K $ 114.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 114.04K$ 114.04K $ 114.04K אספקת מחזור 98.86M 98.86M 98.86M אספקה כוללת 98,861,777.11371821 98,861,777.11371821 98,861,777.11371821

שווי השוק הנוכחי של Fox inu הוא $ 114.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FINU הוא 98.86M, עם היצע כולל של 98861777.11371821. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 114.04K.