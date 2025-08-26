Fottie (FOTTIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00005612 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.50% שינוי מחיר (1D) -9.71% שינוי מחיר (7D) -4.22%

Fottie (FOTTIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FOTTIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FOTTIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00005612, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FOTTIE השתנה ב -0.50% במהלך השעה האחרונה, -9.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fottie (FOTTIE) מידע שוק

שווי שוק $ 226.89K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 226.89K אספקת מחזור 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fottie הוא $ 226.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOTTIE הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 226.89K.