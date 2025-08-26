Forever Alone מחיר (ALONE)
Forever Alone (ALONE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ALONE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALONEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00207579, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALONE השתנה ב +1.11% במהלך השעה האחרונה, -5.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Forever Alone הוא $ 23.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALONE הוא 999.53M, עם היצע כולל של 999534837.179471. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.86K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Forever Aloneל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלForever Alone ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלForever Alone ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Forever Aloneל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-5.36%
|30 ימים
|$ 0
|+92.65%
|60 ימים
|$ 0
|+106.32%
|90 ימים
|$ 0
|--
Forever Alone is an exploitable rage comic character that is used to express loneliness and disappointment with life. The face has also been used as an advice animal and inspired the creation of the snowclone template "Forever an X." Forever Alone is considered one of the first major rage comic spin-off characters to be creater after the original Rage Guy, which first sprang up on 4chan in 2009. According to various sources, the original comic was uploaded in a thread titled "April Fools" by FunnyJunk user Azuul on May 28th, 2010 (shown below). While the original artist has not been confirmed, Dictionary.com[24] cites Dominic Vanner as the illustrator behind the character.
