Forever Alone (ALONE) מידע על מחיר (USD)

Forever Alone (ALONE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ALONE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALONEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00207579, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALONE השתנה ב +1.11% במהלך השעה האחרונה, -5.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Forever Alone (ALONE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Forever Alone הוא $ 23.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALONE הוא 999.53M, עם היצע כולל של 999534837.179471. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.86K.