עוד על ALONE

ALONE מידע על מחיר

ALONE אתר רשמי

ALONE טוקניומיקה

ALONE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Forever Alone סֵמֶל

Forever Alone מחיר (ALONE)

לא רשום

1 ALONE ל USDמחיר חי:

--
----
-5.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Forever Alone (ALONE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:27:54 (UTC+8)

Forever Alone (ALONE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00207579
$ 0.00207579$ 0.00207579

$ 0
$ 0$ 0

+1.11%

-5.36%

+1.12%

+1.12%

Forever Alone (ALONE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ALONE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALONEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00207579, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALONE השתנה ב +1.11% במהלך השעה האחרונה, -5.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Forever Alone (ALONE) מידע שוק

$ 23.86K
$ 23.86K$ 23.86K

--
----

$ 23.86K
$ 23.86K$ 23.86K

999.53M
999.53M 999.53M

999,534,837.179471
999,534,837.179471 999,534,837.179471

שווי השוק הנוכחי של Forever Alone הוא $ 23.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALONE הוא 999.53M, עם היצע כולל של 999534837.179471. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.86K.

Forever Alone (ALONE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Forever Aloneל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלForever Alone ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלForever Alone ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Forever Aloneל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.36%
30 ימים$ 0+92.65%
60 ימים$ 0+106.32%
90 ימים$ 0--

מה זהForever Alone (ALONE)

Forever Alone is an exploitable rage comic character that is used to express loneliness and disappointment with life. The face has also been used as an advice animal and inspired the creation of the snowclone template "Forever an X." Forever Alone is considered one of the first major rage comic spin-off characters to be creater after the original Rage Guy, which first sprang up on 4chan in 2009. According to various sources, the original comic was uploaded in a thread titled "April Fools" by FunnyJunk user Azuul on May 28th, 2010 (shown below). While the original artist has not been confirmed, Dictionary.com[24] cites Dominic Vanner as the illustrator behind the character.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Forever Alone (ALONE) משאב

האתר הרשמי

Forever Aloneתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Forever Alone (ALONE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Forever Alone (ALONE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Forever Alone.

בדוק את Forever Alone תחזית המחיר עכשיו‏!

ALONE למטבעות מקומיים

Forever Alone (ALONE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Forever Alone (ALONE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ALONE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Forever Alone (ALONE)

כמה שווה Forever Alone (ALONE) היום?
החי ALONEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ALONE ל USD?
המחיר הנוכחי של ALONE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Forever Alone?
שווי השוק של ALONE הוא $ 23.86K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ALONE?
ההיצע במחזור של ALONE הוא 999.53M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ALONE?
‏‏ALONE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00207579 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ALONE?
ALONE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ALONE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ALONE הוא -- USD.
האם ALONE יעלה השנה?
ALONE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ALONE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:27:54 (UTC+8)

Forever Alone (ALONE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.