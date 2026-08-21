Fly מחיר היום

מחיר Fly (FLY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00444445, עם שינוי של 3.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLY ל USD הוא $ 0.00444445 לכל FLY.

Fly כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 77,350, עם היצע במחזור של 17.40M FLY. ב‑24 השעות האחרונות, FLY סחר בין $ 0.00429281 (נמוך) ל $ 0.0046288 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.326125, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00401944.

ביצועים לטווח קצר, FLY נע ב +1.30% בשעה האחרונה ו -4.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.22K.

Fly (FLY) מידע שוק

שווי שוק $ 77.35K$ 77.35K $ 77.35K נפח (24 שעות) $ 2.22K$ 2.22K $ 2.22K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 438.07K$ 438.07K $ 438.07K אספקת מחזור 17.40M 17.40M 17.40M אספקה כוללת 98,563,121.10168403 98,563,121.10168403 98,563,121.10168403

שווי השוק הנוכחי של Fly הוא $ 77.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.22K. ההיצע במחזור של FLY הוא 17.40M, עם היצע כולל של 98563121.10168403. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 438.07K.