Flipr מחיר היום

מחיר Flipr (FLIPR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLIPR ל USD הוא $ 0 לכל FLIPR.

Flipr כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,011.76, עם היצע במחזור של 699.62M FLIPR. ב‑24 השעות האחרונות, FLIPR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02803878, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FLIPR נע ב -- בשעה האחרונה ו +12.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Flipr (FLIPR) מידע שוק

שווי שוק $ 15.01K$ 15.01K $ 15.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.45K$ 21.45K $ 21.45K אספקת מחזור 699.62M 699.62M 699.62M אספקה כוללת 999,619,983.938598 999,619,983.938598 999,619,983.938598

שווי השוק הנוכחי של Flipr הוא $ 15.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLIPR הוא 699.62M, עם היצע כולל של 999619983.938598. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.45K.