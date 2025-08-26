FlameWire (SN97) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.486838 גבוה 24 שעות $ 0.547826 שיא כל הזמנים $ 2.5 המחיר הנמוך ביותר $ 0.452787 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.10% שינוי מחיר (1D) -8.21% שינוי מחיר (7D) -10.25%

FlameWire (SN97) המחיר בזמן אמת של הוא $0.493857. במהלך 24 השעות האחרונות, SN97 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.486838 לבין שיא של $ 0.547826, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN97השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.452787.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN97 השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, -8.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FlameWire (SN97) מידע שוק

שווי שוק $ 522.39K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 522.39K אספקת מחזור 1.06M אספקה כוללת 1,057,766.933319065

שווי השוק הנוכחי של FlameWire הוא $ 522.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN97 הוא 1.06M, עם היצע כולל של 1057766.933319065. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 522.39K.